Холодное остекление балконов, его специфика

Сжиженный углеводородный газ — один из самых доступных видов топлива. Для его хранения служит специальный подземный резервуар.



В частных загородных домах, там, где нет возможности подвести магистральный газопровод, для обогрева все чаще используют автономное газоснабжение на основе смеси пропана и бутана. При сгорании такая смесь выделяет в три раза больше тепла, чем природный газ аналогичного объема. Кроме того, пропан-бутан обходится в полтора-два раза дешевле, чем электричество и дизельное топливо. При этом под оборудование не нужно отводить отдельное помещение, а работа системы не сопровождается неприятным запахом и шумом. Впрочем, есть у данного вида отопления и свой недостаток: как само оборудование, так и его монтаж обходятся относительно дорого (порядка 250 000 руб. при условии резервуара объемом около 5000 л).



Корпус бака для хранения газа (газгольдера) может быть только стальным. Российские компании делают емкости со стенками 8–11 мм, руководствуясь тем, что толстый лист метал…